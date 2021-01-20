В ФИА возмущены сексистскими репликами экипажа Лопрайса на «Дакаре»

Участнику «Дакара»-2021 в зачёте грузовиков Алешу Лопрайсу пришлось извиняться за оскорбительные фразы, которые его экипаж адресовал двум дочерям чешского гонщика Мартина Колоца — Ясмин и Алийе.
У Колоца есть команда «Баггира Рейсинг», чьи гонщики соперничали с Лопрайсом на «Дакаре». После шестого этапа Алеш разместил в социальных сетях видео с записью из кабины своего грузовика, и среди прочего на неё попал диалог с механиком. Лопрайс сказал: «Смотри, чёрная женщина из Роуднице идёт направо». На это техник пилота ответил репликой: «Одна из них плоская, вторая — нет». Колоц был возмущён этим.
«Алеш на публику говорит о девушках, которых он знает с детства. В каком-то смысле я нахожу это извращением», — приводит слова Мартина idnes.cz.
Не остался этот эпизод и без внимания ФИА.
«ФИА вместе с ASO, промоутером чемпионата ETRC, решительно осуждают сомнительные и унизительные комментарии, направленные в адрес гонщика Алийи Колоц и её сестры Ясмин двумя участниками «Дакара». Мы будем продолжать вкладывать значительные ресурсы и опыт в разработку инициатив, вдохновляющих и поощряющих участие девочек и молодых женщин в автоспорте», — говорится в заявлении федерации.
У Алийи и Янис необычные имена, так как их мать родом с Сейшельских островов. На «Дакаре» они работали в качестве сотрудниц пресс-службы команды «Баггира Рейсинг». Девушки хотят стать участницами знаменитого ралли-марафона, когда им обеим исполнится 18 лет.
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