В ФИА возмущены сексистскими репликами экипажа Лопрайса на «Дакаре»

Участнику «Дакара»-2021 в зачёте грузовиков Алешу Лопрайсу пришлось извиняться за оскорбительные фразы, которые его экипаж адресовал двум дочерям чешского гонщика Мартина Колоца — Ясмин и Алийе.

У Колоца есть команда «Баггира Рейсинг», чьи гонщики соперничали с Лопрайсом на «Дакаре». После шестого этапа Алеш разместил в социальных сетях видео с записью из кабины своего грузовика, и среди прочего на неё попал диалог с механиком. Лопрайс сказал: «Смотри, чёрная женщина из Роуднице идёт направо». На это техник пилота ответил репликой: «Одна из них плоская, вторая — нет». Колоц был возмущён этим.



«Алеш на публику говорит о девушках, которых он знает с детства. В каком-то смысле я нахожу это извращением», — приводит слова Мартина idnes.cz.



Не остался этот эпизод и без внимания ФИА.



«ФИА вместе с ASO, промоутером чемпионата ETRC, решительно осуждают сомнительные и унизительные комментарии, направленные в адрес гонщика Алийи Колоц и её сестры Ясмин двумя участниками «Дакара». Мы будем продолжать вкладывать значительные ресурсы и опыт в разработку инициатив, вдохновляющих и поощряющих участие девочек и молодых женщин в автоспорте», — говорится в заявлении федерации.

У Алийи и Янис необычные имена, так как их мать родом с Сейшельских островов. На «Дакаре» они работали в качестве сотрудниц пресс-службы команды «Баггира Рейсинг». Девушки хотят стать участницами знаменитого ралли-марафона, когда им обеим исполнится 18 лет.