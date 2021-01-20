«Альфа Ромео» назвала точную дату презентации нового болида и его индекс

Пресс-служба «Альфа Ромео» распространила сообщение о том, что презентация болида команды на сезон-2021 состоится в Варшаве (Польша) 22 февраля. Машина получит индекс C24.



«Команда отправится в столицу Польши, где расположены некоторые ключевые предприятия титульного партнёра ORLEN, чтобы презентовать машину на сезон 2021 года и стильно начать новую кампанию. Точное время и место открытия будут объявлены ближе к дате», — говорится в заявлении команды.



Напомним, основными гонщиками команды остались Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.



Ранее СМИ сообщали, что будущее «Альфа Ромео» в Формуле-1 находится под угрозой и представительство бренда в «Королевских гонках» зависит от ближайших решений на уровне советов директоров после слияния концернов «Фиат» и «Пежо».