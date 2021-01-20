Магнуссен – после тестов в IMSA: Формуле-1 не хватает звука, запаха и эстетики машин

Бывший пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, который покинул команду в конце прошлого сезона, продолжит карьеру в американской серии гонок на выносливость IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Он уже провёл первые тесты и поделился эмоциями.



По словам Кевина, американская гоночная сцена является улучшенным вариантом Формулы-1 с точки зрения таких вещей, как «звук, запах, внешний вид, эстетика машин».



«Было здорово снова сесть за руль настоящего гоночного автомобиля. У меня действительно есть ощущение, что в течение последних шести-семи лет я управлял самолётом. Пилотировать болид Формулы-1 – это потрясающе, у него много сцепления и много мощности, это очень весело, но ему не хватает немного, скажем так, души. Не знаю, как это описать. Чего-то не хватает. Так что вернуться и управлять такой ​гоночной ​машиной, как Cadillac DPi, было настоящим откровением», — приводит слова Магнуссена The Race.