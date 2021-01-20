Источник: «Заубер» продлит контракт с «Феррари» на фоне слухов о переходе на моторы «Рено»

Согласно утверждению Motorsport, руководство «Заубера» откажется от потенциального перехода на силовые установки «Рено» в сезоне-2022 и продлит сотрудничество с «Феррари» до 2025 года.
Действующее соглашение между «Заубером» и «Феррари» на поставку двигателей истекает в конце нынешнего сезона, и в паддоке Ф-1 ходили слухи, что коллектив из Хинвила хочет отказаться от услуг «Скудерии». К тому же руководитель команды Фредерик Вассёр поддерживал хорошие отношения с «Рено», где он непродолжительное время работал в 2016 году. Однако акционеры «Заубера» стремятся к стабильности и согласны продолжать работать с «Феррари».
Сообщается, что при проектировке шасси 2022 года швейцарцами учитывались размеры силовой установки и коробки передач «Феррари», что указывает на продление текущего соглашения.
«Заубер» является клиентской командой «Феррари» с 2010 года, в минувшем сезоне она была переименована в «Альфа Ромео» и теперь носит название дочернего бренда «Фиата».
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