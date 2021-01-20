«Ред Булл» показал первое фото Переса в форме команды

Пресс-служба «Ред Булл» разместила на своей странице в «Твиттере» первую фотографию мексиканского гонщика Серхио Переса в форме австрийской команды.



«Момент, которого вы ждали — Чеко Перес в его новых цветах команды», — гласит сообщение пресс-службы «РЕд Булл» в «Твиттере».

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в официальном «Твиттере» команды «Ред Булл».

Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Александеру Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.