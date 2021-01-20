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Окон проедет два спецучастка на Ралли Монте-Карло WRC за рулём спорткара «Альпин»

Окон проедет два спецучастка на Ралли Монте-Карло WRC за рулём спорткара «Альпин»
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон выступит на Ралли Монте-Карло в качестве приглашённой звезды, проехав два спецучастка за рулем спорткара «Альпин» A110S.

«Меня ждёт первый опыт выступлений в Монте-Карло. Это легендарный этап в истории WRC, настоящая жемчужина в календаре. Я с нетерпением жду этой возможности Я в первый раз опробовал машину A110S в октябре, когда проехал три круга по «Нордшляйфе». Это был просто прекрасный день, управлять этой машиной огромное удовольствие, машина подвижная и мне было комфортно. Вообще, я всегда мечтал попробовать свои силы в ралли, так что выступление в Монте-Карло за рулём A110S — превосходный способ начать год», — приводит слова Эстебана Окона Motorsport.

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