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Сайнс: каждый день гадаю, засыпая, насколько болид «Феррари» будет отличаться от других

Сайнс: каждый день гадаю, засыпая, насколько болид «Феррари» будет отличаться от других
Авто / Формула-1 0

Новичок «Феррари» Карлос Сайнс — младший ответил на вопросы фанатов в «инстаграме».

«Любимая машина в Формуле-1? Машина этого года. Мне уже не терпится увидеть, как она будет чувствовать себя на трассе и как она справляется. Я засыпаю каждый день, гадая, как это будет по сравнению с моими последними машинами в Формуле-1. Я не могу дождаться!

Первый день в Маранелло? Я здесь уже 3-4 дня в этом году. Нужно проделать много работы на симуляторе, чтобы я был полностью готов к тестам. Я встречаю много новых лиц, новых людей, и мне нужно выучить много новых имен. Чего я, кстати, особо не умею!

Когда я получу свою собственную „Феррари“? Надеюсь, что скоро», — написал Карлос Сайнс — младший в своём «инстаграме».

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