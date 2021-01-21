Сайнс: каждый день гадаю, засыпая, насколько болид «Феррари» будет отличаться от других
Новичок «Феррари» Карлос Сайнс — младший ответил на вопросы фанатов в «инстаграме».
«Любимая машина в Формуле-1? Машина этого года. Мне уже не терпится увидеть, как она будет чувствовать себя на трассе и как она справляется. Я засыпаю каждый день, гадая, как это будет по сравнению с моими последними машинами в Формуле-1. Я не могу дождаться!
Первый день в Маранелло? Я здесь уже 3-4 дня в этом году. Нужно проделать много работы на симуляторе, чтобы я был полностью готов к тестам. Я встречаю много новых лиц, новых людей, и мне нужно выучить много новых имен. Чего я, кстати, особо не умею!
Когда я получу свою собственную „Феррари“? Надеюсь, что скоро», — написал Карлос Сайнс — младший в своём «инстаграме».
Рекомендуем вам
- 21 января 2021
-
00:48
- 20 января 2021
-
23:00
-
21:52
-
20:54
-
19:32
-
17:42
-
16:21
-
15:57
-
14:42
-
13:11
-
12:25
-
11:39
-
10:14
-
09:10
-
00:44
- 19 января 2021
-
22:50
-
21:32
-
20:53
-
19:28
-
19:09
-
17:50
-
16:30
-
16:29
-
16:04
-
16:00
-
15:39
-
15:16
-
13:58
-
13:38
-
13:25
-
12:36
-
11:45
-
11:04
-
10:49
-
09:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам