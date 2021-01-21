Сайнс: каждый день гадаю, засыпая, насколько болид «Феррари» будет отличаться от других

Новичок «Феррари» Карлос Сайнс — младший ответил на вопросы фанатов в «инстаграме».



«Любимая машина в Формуле-1? Машина этого года. Мне уже не терпится увидеть, как она будет чувствовать себя на трассе и как она справляется. Я засыпаю каждый день, гадая, как это будет по сравнению с моими последними машинами в Формуле-1. Я не могу дождаться!



Первый день в Маранелло? Я здесь уже 3-4 дня в этом году. Нужно проделать много работы на симуляторе, чтобы я был полностью готов к тестам. Я встречаю много новых лиц, новых людей, и мне нужно выучить много новых имен. Чего я, кстати, особо не умею!



Когда я получу свою собственную „Феррари“? Надеюсь, что скоро», — написал Карлос Сайнс — младший в своём «инстаграме».