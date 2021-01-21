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В «Уильямсе» рассказали о 10-летнем плане развития команды от новых владельцев

В «Уильямсе» рассказали о 10-летнем плане развития команды от новых владельцев
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Уильямса» Саймон Робертс заявил, что новые владельцы из американской компании Dorilton Capital не ждут от команды немедленного прорыва и борьбы в середине пелотона, а ставят задачу по работе на 10-летнюю перспективу.

«С точки зрения всего проекта они ставят задачу по работе на 10-летнюю перспективу. Это не значит, что мы не испытываем давления. Они ожидают, что мы станем лучше, и требуют от нас результатов. Здесь не будет спуска, но мы готовы к этому. У нас отличная команда и сотрудники. Никому из них не нравится быть 10-ми в чемпионате. Мы все отчаянно стремимся стать лучше, но знаем, что все остальные на пит-лейн также усердно работают.

Ситуация для нас не слишком изменится в 2021 году, но мы надеемся, что к сезону-2022 команда окажется на гораздо высоком месте», — приводит слова Робертса GPFans.

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