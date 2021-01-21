Хэмилтон не признался Доменикали, останется ли он в «Мерседесе»
Экс-руководитель «Феррари» Стефано Доменикали, который с 2021 года сменил на посту исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри, рассказал, что он заинтересован в контракте «Мерседеса» с Льюисом Хэмилтоном и даже пообщался по этому поводу с британским чемпионом.
«Мы общались во время рождественских праздников. Льюис готовится — и нет, он не сказал мне, подпишет ли новый контракт с «Мерседесом». У него есть возможность стать сильнейшим не только в спортивном мире, а сыграть важную роль за его пределами.
Однако быть чемпионом — одно, но совсем другое — делать это в другом измерении. Поэтому я убеждён и надеюсь, особенно как заинтересованная сторона, что вопрос с контрактом решится быстро», — приводит слова Доменикали GrandPX.
Новый босс Ф-1 Доменикали заявил, что «Королевским гонкам» нужна сильная «Феррари»
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