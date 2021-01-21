Стала известна дата голосования по «заморозке» моторов в Формуле-1

Стала известна дата голосования по возможной «заморозке» двигателей в Формуле-1, сообщает Motorsport-Magazin. По информации источника, заседание руководства ФОрмулы-1, ФИА и команд пройдёт 25 января 2021 года.



Напомним, считается, что от этого голосования зависит будущее «Ред Булл» в Формуле-1. Ранее консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что австрийский коллектив договорился с «Хондой» о разработке двигателей на сезон-2022. Однако в Мильтон-Кинсе не готовы продолжать работать над моторами своими силами, если не будет достигнуто соглашение о «заморозке» двигателей.



Всего для утверждения моратория необходимо 27 голосов «за» из 34. У ФИА и руководства Формулы-1 есть по десять голосов, у десяти команд и четырех производителей – по одному. Считается, что в настоящий момент «Ред Булл» не хватает четырёх голосов для утверждения предложения по «заморозке» двигателей.

