Алексей Попов: Хэмилтон на перепутье

Известный комментатор Алексей Попов порассуждал о будущем семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, у которого по-прежнему нет на руках нового контракта с «Мерседесом».
«Льюис на перепутье. Британская пресса каждый день пишет о нём. Итальянская, нидерландская тоже это делает. Уже и другие стали подключаться. Эдди Джордан говорит, что вообще бы не брал, если он не хочет, то и не надо. Экклстоун, наоборот, говорит, что у Льюиса с командой всё хорошо. Аналитики уже пытаются понять, чего он хочет. Если влияния в команде, видимо, концерн „Мерседес“ не очень этого хочет. Но у „Даймлера“ сейчас только треть пакета акций, а остальные части принадлежат Тото Вольфу и INEOS.
Глава INEOS Рэтклифф тоже сэр, как и Хэмилтон. Льюис, вероятно, рассчитывает, если «Мерседес» не может платить ему всю зарплату, то разницу покроет Рэтклифф, являющийся одним из самых богатых людей Великобритании", — сказал Попов на видео, размещённом на его канале в YouTube.
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