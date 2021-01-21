Алексей Попов: Хэмилтон на перепутье

Известный комментатор Алексей Попов порассуждал о будущем семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, у которого по-прежнему нет на руках нового контракта с «Мерседесом».

«Льюис на перепутье. Британская пресса каждый день пишет о нём. Итальянская, нидерландская тоже это делает. Уже и другие стали подключаться. Эдди Джордан говорит, что вообще бы не брал, если он не хочет, то и не надо. Экклстоун, наоборот, говорит, что у Льюиса с командой всё хорошо. Аналитики уже пытаются понять, чего он хочет. Если влияния в команде, видимо, концерн „Мерседес“ не очень этого хочет. Но у „Даймлера“ сейчас только треть пакета акций, а остальные части принадлежат Тото Вольфу и INEOS.

Глава INEOS Рэтклифф тоже сэр, как и Хэмилтон. Льюис, вероятно, рассчитывает, если «Мерседес» не может платить ему всю зарплату, то разницу покроет Рэтклифф, являющийся одним из самых богатых людей Великобритании", — сказал Попов на видео, размещённом на его канале в YouTube.