«Должно быть, он прав». Стролл прокомментировал похвалу от Вильнёва

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал ту высокую оценку, которую ему дал чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв за завоёванный поул на Гран-при Турции.
«Жак действительно сказал, что я проделал отменную работу? Не знал об этом. Полагаю, если Вильнёв так думает, должно быть, он прав. Всегда был уверен в том, что на критику может быть лишь один ответ — успешная работа на трассе. Комментарии о том, что я являюсь рента-драйвером, никогда не влияли на меня. Критикуют меня или нет — всегда работаю в одной манере.
Никогда не думал, что занимаю в команде чьё-то место. В минувшем сезоне работал так, как и всегда. Если все думают, что я справился хорошо, тем лучше», — приводит слова Стролла GrandPX.news.
Напомним, Жак Вильнёв в прошлом не раз позволял себе жёсткие высказывания в адрес Лэнса Стролла, но отдал ему должное после поула в Стамбуле.
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