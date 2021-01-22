В Саудовской Аравии пообещали самую скоростную из городских трасс Формулы-1

Принц Саудовской Аравии Халид рассказал, как страна готовится принять первый в своей истории Гран-при Формулы-1. По его словам, гонка в Джидде станет одной из самых захватывающих среди тех, что будут проводиться на городских трассах.
«Мы не хотим представить просто привычный городской трек. Наша цель заключалась в том, чтобы предложить что-то новое. Некоторые городские трассы не очень захватывающие. Там нет больших возможностей для обгона, это бывает скучно. Так что наша идея заключается в том, чтобы построить большой проект, большой город для автоспорта. Планируем завершить его к концу 2023 года, всё будет готово в 2024 году. Здесь будут проводиться ралли-кроссы, картинг, дрэг-рейсинг. Здесь будут представлены возможности для всего автоспорта.
В том числе это касается прекрасной трассы для Формулы-1. Но наследный принц отметил, что 2024 год это слишком долго. Потому мы подумали, что уличная трасса будет вариантом до тех пор, пока мы не завершим возведение автодрома. У нас есть вариант с Джиддой. Это отличный город. Мы работаем с Тильке и Формулой-1, чтобы спроектировать самую скоростную городскую трассу. Могу вам пообещать, что уличная гонка в Саудовской Аравии не будет стандартной. Это будет захватывающе, у нас будет много обгонов", — приводит слова принца Халида Telegram-канал «Cross-country».
Гран-при Саудовской Аравии пройдёт 5 декабря 2021 года.
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