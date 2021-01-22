Хорнер: Расселл показал, что Ферстаппен лучше Хэмилтона
Руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера попросили ответить, считает ли он пилота своей команды Макса Ферстаппена лучшим гонщиком в сравнении с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.
«Я думаю, что он лучший, да. Работа [Джорджа] Расселла в «Мерседесе» подтвердила это для меня», — приводит слова Хорнера GrandPX.
Напомним, Расселл ярко проявил себя, когда на Гран-при Сахира заменял Хэмилтона в составе «Мерседеса» из-за коронавируса у Льюиса. Джордж претендовал на победу в гонке, но из-за ошибки команды лишился шансов на подиум.
Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул Ферстаппен (214).
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