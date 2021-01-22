Болельщики «Макларена» из разных стран записали ролик для Риккардо

Пресс-служба «Макларена» на своей странице в «Твиттере» опубликовала ролик, в котором болельщики команды из Уокинга приветствуют нового пилота Даниэля Риккардо. Они пожелали австралийцу успехов, кто-то даже выполнил шуи.
«Ни один приём в эту команду не обходится без слов наших болельщиков. Спасибо всем фанатам, которые записали фрагменты видео», — говорится в описании к ролику.
Даниэль отреагировал на эту публикацию, сделав репост и оставив комментарий.
«Вау. Вау. Чертовски круто, спасибо», — написал австралиец.
Видео доступно на странице «Макларена» в «Твиттере».
Напомним, Риккардо перешёл в «Макларен» из «Рено». В команде из Уокинга он заменит испанца Карлоса Санйса-младшего, который по окончании сезона перешёл в «Феррари» на место Себастьяна Феттеля.
- 22 января 2021
-
10:28
-
10:02
-
09:12
-
00:48
- 21 января 2021
-
23:06
-
21:59
-
20:50
-
19:54
-
18:50
-
18:00
-
16:35
-
15:19
-
13:57
-
13:20
-
12:38
-
10:58
-
10:24
-
09:00
-
00:48
- 20 января 2021
-
23:00
-
21:52
-
20:54
-
19:32
-
17:42
-
16:21
-
15:57
-
14:42
-
13:11
-
12:25
-
11:39
-
10:14
-
09:10
-
00:44
- 19 января 2021
-
22:50
-
21:32