Болельщики «Макларена» из разных стран записали ролик для Риккардо

Пресс-служба «Макларена» на своей странице в «Твиттере» опубликовала ролик, в котором болельщики команды из Уокинга приветствуют нового пилота Даниэля Риккардо. Они пожелали австралийцу успехов, кто-то даже выполнил шуи.



«Ни один приём в эту команду не обходится без слов наших болельщиков. Спасибо всем фанатам, которые записали фрагменты видео», — говорится в описании к ролику.



Даниэль отреагировал на эту публикацию, сделав репост и оставив комментарий.



«Вау. Вау. Чертовски круто, спасибо», — написал австралиец.

Видео доступно на странице «Макларена» в «Твиттере».

Напомним, Риккардо перешёл в «Макларен» из «Рено». В команде из Уокинга он заменит испанца Карлоса Санйса-младшего, который по окончании сезона перешёл в «Феррари» на место Себастьяна Феттеля.