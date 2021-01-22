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Болельщики «Макларена» из разных стран записали ролик для Риккардо

Болельщики «Макларена» из разных стран записали ролик для Риккардо
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Макларена» на своей странице в «Твиттере» опубликовала ролик, в котором болельщики команды из Уокинга приветствуют нового пилота Даниэля Риккардо. Они пожелали австралийцу успехов, кто-то даже выполнил шуи.

«Ни один приём в эту команду не обходится без слов наших болельщиков. Спасибо всем фанатам, которые записали фрагменты видео», — говорится в описании к ролику.

Даниэль отреагировал на эту публикацию, сделав репост и оставив комментарий.

«Вау. Вау. Чертовски круто, спасибо», — написал австралиец.

Видео доступно на странице «Макларена» в «Твиттере».

Напомним, Риккардо перешёл в «Макларен» из «Рено». В команде из Уокинга он заменит испанца Карлоса Санйса-младшего, который по окончании сезона перешёл в «Феррари» на место Себастьяна Феттеля.

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