«Пример разнообразия в руководстве». Хэмилтон отреагировал на инаугурацию Джо Байдена

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поздравил нового президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис со вступлением в должность.
«Исторический день для Америки. Он приносит столько надежд на будущее и показывает пример разнообразия в руководстве, который, я надеюсь, будет заимствован другими отраслями и правительствами. Мои поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Удачи!» — написал Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Хэмилтон до сих пор не подписал новый контракт с «Мерседесом». Сообщалось, что британец хочет зарплату в € 40 млн, гиперкар AMG-One за $ 3 млн и долю в 10% от титульных бонусов команды.
Льюис завоевал в 2020 году свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1.
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