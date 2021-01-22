Окон оценил прогноз Сироткина «Чемпионату» о том, что сможет бороться с Алонсо

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон отреагировал на слова тест-пилота команды Сергея Сироткина, который в эксклюзивном интервью «Чемпионату» заявил, что француз навяжет борьбу и окажется близок по скорости к своему новому напарнику Фернандо Алонсо.



«Посмотрим, посмотрим», — сказал с улыбкой Окон, когда ему зачитали слова Сироткина.



Эстебан заявил, что он не так оптимистично настроен.



«Это правда, что я закончил чемпионат на более высоком уровне, чем начинал, и так же хочу стартовать в следующем — сильно. Фернандо будет отличным соперником. Я собираюсь выложиться на полную в этой борьбе. Но в итоге главной окажется совместная работа, чтобы команда набрала как можно больше очков.



Фернандо вполне способен начать сезон в полную силу. Он провёл много тестов, которые помогут ему. На его стороне большой опыт, даже если Алонсо отсутствовал в течение двух лет. Фернандо всё ещё кажется, что ему 20 лет, поэтому он будет готов с первого старта», — приводит слова Окона GrandPX.

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