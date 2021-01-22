Юниор «Феррари» Армстронг сменил команду в Формуле-2

Юниор «Феррари» Маркус Армстронг продолжит в следующем сезоне выступать в Формуле-2, но сменит команду. Как сообщает официальный сайт серии, он перейдёт из французской ART Grand Prix в DAMS.



«Я очень рад присоединиться к DAMS. Это обсуждалось давно, и в прошлом сезоне был большой интерес к совместной работе. Формула-2 — это конкурентный чемпионат, в нём всего восемь этапов, поэтому важно начинать успешно с самого начала, желательно в опытной команде, привыкшей к победам.



У DAMS богатая история, особенно в GP2 и Ф- 2 — это один из лучших, если не лучший вариант. Они выявляют в людях лучшее и имеют ресурсы, чтобы дать мне именно то, что мне нужно. Мы стремимся к титулу. Финишировать вторым не в моих интересах, и у них точно такие же цели», — отметил Армстронг.



Прошлый сезон Маркус закончил на 13-м месте в личном зачёте, дважды поднявшись на подиум.