Кевин Магнуссен выиграл суд у экс-менеджера, сохранив значительную часть заработка в Ф-1

Верховный суд Дании встал на сторону бывшего пилота «Хааса» Кевина Магнуссена в споре с его бывшим менеджером Дорте Риис Мадсен.
В августе 2018 года Кевин проиграл иск экс-менеджеру. Тогда женщина требовала, чтобы датский гонщик выплатил ей долю от своих доходов — 20% от всех сумм, которые он заработал с 2015-го по 2020-й. Теперь предыдущее решение суда отменено. Вердикт не может быть более обжалован, а бывшему менеджеру пилота предстоит выплатить свыше € 73 тыс. компенсации.
«Я просто рад, что всё закончилось. Теперь он может двигаться дальше и сосредоточиться на том, что ему нужно. Этот случай повлиял на Кевина с точки зрения большой шумихи. Про ситуацию много говорили, и было трудно не думать об этом. Я рад, что сын может сосредоточиться на создании новой жизни», — приводит слова Яна Магнуссенна, отца Кевина, GPFans.
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