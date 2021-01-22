Дженсон Баттон стал главным советником команды Формулы-1 «Уильямс»

Пресс-служба «Уильямса» сообщила, что команда из Гроува подписала многолетнее соглашение со своим бывшим пилотом Дженсоном Баттоном, теперь он будет выполнять роль главного советника.



В обязанности Дженсона будут входить не только давать рекомендации команде, но и помощь гонщикам. В течение сезона-2021 он вместе с «Уильямсом» посетит ряд Гран-при, а также примет участие в некоторых корпоративных соревнованиях в Великобритании. Помимо этого, Баттон будет поддерживать связь со СМИ и заниматься маркетинговой деятельностью коллектива из Гроува.

«Я очень рад, что снова могу объявить о подписании контракта с «Уильямсом». Когда мне было 19, это был момент, который изменил мою жизнь. Несмотря на то что это было более 20 лет назад, чувствую, будто никогда и не уходил. Сэр Фрэнк Уильямс поверил в меня, за что я буду бесконечно благодарен. Невероятно рад возможности вернуться и помочь команде в её стремлении достичь новых успехов», — цитирует Баттона пресс-служба.