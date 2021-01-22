«КАМАЗ-мастеру» наконец-то разрешили выставить на «Дакар» капотный грузовик

Российская команда «КАМАЗ-мастер» получила разрешение от организаторов ралли-марафона «Дакар» на использование на гонке капотной версии грузовика. Ранее камазовский грузовик не допускался на ралли из-за того, что на нём используется кабина, с которой не выпускалась серийная продукция «КАМАЗа».



«С этим проблем больше нет, вопрос решён. Осталось построить: первая версия нашего капотника уже морально устарела, поэтому сейчас строится новый. В нём будет много интересных решений. Надеюсь, уже в этом году вы увидите его на соревнованиях», — заявил в интервью «Чемпионату» пилот команды Айрат Мардеев.



При этом не факт, что капотник дебютирует на «Дакаре» уже в 2022 году.



«У нас есть другая задача: мы строим грузовик с кабиной от нового поколения серийных „КАМАЗов“. Это тоже интересный проект, будем в этом году испытывать. Если придётся выбирать между двумя новыми грузовиками — капотным и с новой кабиной, то, подозреваю, приоритет будет отдан бескапотному. Если при тестах капотного грузовика обнаружат какие-то недочёты, этот проект может быть немного отложен. А так дорога открыта, можем выступать», — объяснил победитель «Дакара»-2021 Дмитрий Сотников.

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