Итальянец Наннини будет одновременно выступать в Ф-2 и Ф-3. Он проедет 45 гонок за год

Команда Формулы-2 HWA Racelab сообщила, что в сезоне-2021 в её составе будут выступать итальянские пилоты Алессио Деледда и Маттео Наннини.
«Это будет новый опыт, которого я ждал годами. Очень рад поучаствовать в таком конкурентном чемпионате и проверить своё мастерство. Уверен, вместе с командой HWA, у который есть богатый опыт, мы сможем вместе стать лучше.
Я полностью доверяю программе HWA по поддержке молодых пилотов и считаю, что благодаря выступлению в 2021 году смогу стать на шаг ближе к Формуле-1», — приводит слова Деледды официальный сайт Ф-2.
Наннини будет выступать не только в Ф-2, но ещё и поучаствует параллельном чемпионате Формулы-3.
«С нетерпением жду столь напряжённого сезона. Мне предстоит провести 45 гонок за год. Это будет сложно, но я готов и полон решимости совершенствоваться как пилот. В Формуле-2 мне только предстоит дебютировать. Знаю, будет трудно, но готов учиться. Второй сезон в Формуле-3 я начну уже с большей уверенностью», — отметил Маттео.
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