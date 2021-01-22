Лэнс Стролл: никогда не чувствовал, что занимаю чьё-то место

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл заявил, что считает себя не хуже остальных пилотов Формулы-1, а также поделился ожиданиями от предстоящего внутрикомандного противостояния с Себастьяном Феттелем.
«Я никогда не чувствовал, что занимаю чьё-то место. Считаю, что есть только один способ ответить другим — это хорошее выступление на трассе. Критика никогда не влияла на меня негативно, и я не собираюсь менять подход.
Феттель опытен и знает, что нужно команде для успеха. Но лично я не жду от него ничего особенного.
Тот факт, что у нас теперь больше ресурсов и мы будем представлять имя «Астон Мартин», не изменит ДНК этой команды. Мы не станем топ-конюшней за одно мгновение. Первый шаг в развитии — это собрать всё необходимое, а потом усердно работать с этими ресурсами», — приводит слова Стролла GPblog.
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