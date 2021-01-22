Грожан: не питаю иллюзий. Моя карьера в Формуле-1 завершена

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан признался, что не тешит себя надеждами на возвращение в чемпионат. По его словам, он готов рассмотреть альтернативные варианты и по-прежнему хочет выступать.

«Я не питаю иллюзий. Карьера в Формуле-1 завершена. Но я не буду форсировать возвращение. Хочу выступать снова. После аварии в Бахрейне понимание этого пришло очень быстро. Так что если появится привлекательный вариант — будет здорово. Если нет, что же, так тому и быть. Воспринимаю всё как есть.

Что касается вариантов, долгое время я слежу за IndyCar. Это интересный чемпионат с сильными пилотами. Но пока мы далеки от конкретики. К тому же там есть овальные трассы, которые сложны для меня с точки зрения пилотирования. Кроме того мне интересны гонки на выносливость", — приводит слова Ромена GPblog.