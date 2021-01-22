Грожан: не питаю иллюзий. Моя карьера в Формуле-1 завершена

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан признался, что не тешит себя надеждами на возвращение в чемпионат. По его словам, он готов рассмотреть альтернативные варианты и по-прежнему хочет выступать.
«Я не питаю иллюзий. Карьера в Формуле-1 завершена. Но я не буду форсировать возвращение. Хочу выступать снова. После аварии в Бахрейне понимание этого пришло очень быстро. Так что если появится привлекательный вариант — будет здорово. Если нет, что же, так тому и быть. Воспринимаю всё как есть.
Что касается вариантов, долгое время я слежу за IndyCar. Это интересный чемпионат с сильными пилотами. Но пока мы далеки от конкретики. К тому же там есть овальные трассы, которые сложны для меня с точки зрения пилотирования. Кроме того мне интересны гонки на выносливость", — приводит слова Ромена GPblog.
- 22 января 2021
-
19:39
-
18:58
-
17:23
-
16:51
-
16:30
-
16:20
-
16:13
-
16:07
-
15:34
-
14:53
-
14:26
-
13:10
-
12:21
-
12:01
-
10:28
-
10:02
-
09:12
-
00:48
- 21 января 2021
-
23:06
-
21:59
-
20:50
-
19:54
-
18:50
-
18:00
-
16:35
-
15:19
-
13:57
-
13:20
-
12:38
-
10:58
-
10:24
-
09:00
-
00:48
- 20 января 2021
-
23:00
-
21:52