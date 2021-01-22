Перес: думал, что у меня нет и шанса на контракт с «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что не рассчитывал на подписание контракта с «Ред Булл».

«Полагал, что из всех команд Формулы-1, у меня нет шанса на контракт именно с „Ред Булл“, ведь я никогда не был частью их программы. Но когда возможность представилась, я воспользовался ею. Когда надел свитер „Ред Булл“ подумал, про себя, что это действительно бренд, за который я выступаю. Это потрясающе и достигнуть этого трудно.

Ради такой возможности я трудился на протяжении 15 лет. Она представилась мне в подходящий момент. Готов к такому вызову. Что касается руководства команды, я работал с Кристианом Хорнером в GP2 в 2009 году. Потрясающе, что спустя 12 лет мы объединились", — приводит слова мексиканца Auto Hebdo.



