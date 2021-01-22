Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Перес: думал, что у меня нет и шанса на контракт с «Ред Булл»

Перес: думал, что у меня нет и шанса на контракт с «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что не рассчитывал на подписание контракта с «Ред Булл».

«Полагал, что из всех команд Формулы-1, у меня нет шанса на контракт именно с „Ред Булл“, ведь я никогда не был частью их программы. Но когда возможность представилась, я воспользовался ею. Когда надел свитер „Ред Булл“ подумал, про себя, что это действительно бренд, за который я выступаю. Это потрясающе и достигнуть этого трудно.

Ради такой возможности я трудился на протяжении 15 лет. Она представилась мне в подходящий момент. Готов к такому вызову. Что касается руководства команды, я работал с Кристианом Хорнером в GP2 в 2009 году. Потрясающе, что спустя 12 лет мы объединились", — приводит слова мексиканца Auto Hebdo.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021