Перес: думал, что у меня нет и шанса на контракт с «Ред Булл»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что не рассчитывал на подписание контракта с «Ред Булл».
«Полагал, что из всех команд Формулы-1, у меня нет шанса на контракт именно с „Ред Булл“, ведь я никогда не был частью их программы. Но когда возможность представилась, я воспользовался ею. Когда надел свитер „Ред Булл“ подумал, про себя, что это действительно бренд, за который я выступаю. Это потрясающе и достигнуть этого трудно.
Ради такой возможности я трудился на протяжении 15 лет. Она представилась мне в подходящий момент. Готов к такому вызову. Что касается руководства команды, я работал с Кристианом Хорнером в GP2 в 2009 году. Потрясающе, что спустя 12 лет мы объединились", — приводит слова мексиканца Auto Hebdo.
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