Расселл с юмором высказался о возвращении Баттона в «Уильямс»
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл отреагировал на назначение чемпиона мира Формулы-1 2009 года Дженсона Баттона на пост главного советника команды из Гроува. Расселл пошутил, что на какое-то мгновение начал волноваться о своём месте.
«Дженсон Баттон, заставил меня на секунду заволноваться. С возвращением, дружище. С нетерпением жду работы с тобой», — написал Расселл на своей странице в «Твиттере».
Напомним, о назначении Баттона в «Уильямс» стало известно 22 января. На заре карьеры в Формуле-1 он выступал за команду из Гроува. Напомним, что британская конюшня в ходе минувшего сезона получила новых владельцев. Сейчас они вплотную заняты реорганизацией структур коллектива. Назначение Баттона стало одной из составляющих частей этого плана.
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