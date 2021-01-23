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Расселл с юмором высказался о возвращении Баттона в «Уильямс»

Расселл с юмором высказался о возвращении Баттона в «Уильямс»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл отреагировал на назначение чемпиона мира Формулы-1 2009 года Дженсона Баттона на пост главного советника команды из Гроува. Расселл пошутил, что на какое-то мгновение начал волноваться о своём месте.

«Дженсон Баттон, заставил меня на секунду заволноваться. С возвращением, дружище. С нетерпением жду работы с тобой», — написал Расселл на своей странице в «Твиттере».

Напомним, о назначении Баттона в «Уильямс» стало известно 22 января. На заре карьеры в Формуле-1 он выступал за команду из Гроува. Напомним, что британская конюшня в ходе минувшего сезона получила новых владельцев. Сейчас они вплотную заняты реорганизацией структур коллектива. Назначение Баттона стало одной из составляющих частей этого плана.

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