Академия «Феррари» впервые в истории подписала контракт с девушкой-пилотом

Руководство Академии «Феррари» приняло решение подписать контракт с девушкой-пилотом, сообщает официальный сайт «Скудерии». Итальянская организация привлекла в свои ряды 16-летнюю нидерландку Майю Вейг. Это первый случай в истории Академии, когда контракт подписан с девушкой.
«Я так нервничала. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность. Я всегда об этом мечтала, с тех самых пор, как села в карт. Здорово оказаться в „Феррари“. Я очень счастлива», — сказала Вейг.
Вейг получила место в Академии, сумев обойти 25 конкуренток в программе «Феррари», созданной специально для привлечения представительниц женского пола. Девушка уже получила поздравление от президента ФИА Жана Тодта, который высказался о событии на своей странице в «Твиттере».
Соответствующий пост доступен на странице Академии «Феррари» в социальной сети.
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