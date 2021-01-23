Тост назвал общее качество Михаэля Шумахера, Себастьяна Феттеля и Мика Шумахера

Глава «Альфа Таури» Франц Тост высказался о значении пилотов в современной Формуле-1. По его словам, человеческий фактор по-прежнему играет ключевую роль, что можно доказать на примере Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.

«Пилот — тот, кто даёт инженеру нужную обратную связь, чтобы машина была быстрее. Успешный пилот остаётся в команде на долгое время благодаря этому умению. Наступает момент, когда гонщик доволен машиной полностью. Но умением давать обратную связь обладают очень немногие. Идеальный пилот должен быть дисциплинированным и склонным к новациям. Идеальный пилот всегда спрашивает себя, что можно сделать лучше. У кого есть такой подход? Таким был Михаэль Шумахер. Таков Себастьян Феттель. Такой же подход вижу и у Мика Шумахера», — приводит слова Тоста GPblog.