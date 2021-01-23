Алонсо: сложно сравнивать между собой Шумахера, Хэмилтона и Сенну

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо считает, что в серии очень сложно сравнивать достижения Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Айртона Сенны.



«В Формуле-1 сложно сравнивать Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Айртона Сенну. Они все были великими гонщиками, каждый выступал в свою эпоху и одержал множество побед. Однако для успеха нужны хорошая машина, двигатель, команда. В данный момент у Льюиса всё это есть. Он добивается результата и оправдывает ожидания», — приводит слова Алонсо PlanetF1.



Напомним, в 2020 году Льюис Хэмилтон завоевал седьмой титул и сравнялся по этому показателю с Михаэлем Шумахером. Кроме того, Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству побед.



Алонсо возвращается в Формулу-1 в 2021 году в составе команды «Альпин».