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Алонсо: сложно сравнивать между собой Шумахера, Хэмилтона и Сенну

Алонсо: сложно сравнивать между собой Шумахера, Хэмилтона и Сенну
Авто / Формула-1 0
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо считает, что в серии очень сложно сравнивать достижения Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Айртона Сенны.

«В Формуле-1 сложно сравнивать Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Айртона Сенну. Они все были великими гонщиками, каждый выступал в свою эпоху и одержал множество побед. Однако для успеха нужны хорошая машина, двигатель, команда. В данный момент у Льюиса всё это есть. Он добивается результата и оправдывает ожидания», — приводит слова Алонсо PlanetF1.

Напомним, в 2020 году Льюис Хэмилтон завоевал седьмой титул и сравнялся по этому показателю с Михаэлем Шумахером. Кроме того, Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству побед.

Алонсо возвращается в Формулу-1 в 2021 году в составе команды «Альпин».

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