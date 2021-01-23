Шварцман и ещё шесть пилотов примут участие в пятидневной тестовой сессии «Феррари»

Сразу семь пилотов, включая российского гонщика Формулы-2 пилота программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберта Шварцмана, примут участие в пятидневных тестах машины «Феррари» 2018 года во Фьорано, сообщает официальный сайт команды.
В первый день тестов, 25 января, за руль сядут сразу три гонщика молодёжной академии «Феррари». Утром болид SF71H 2018 года будет пилотировать Джулиано Алези, его сменит Маркус Армстронг, а закроет тестовый день россиянин Роберт Шварцман.
Во вторник, 26 января, за руль болида 2018 года сядет Шарль Леклер, а в среду, 27-го, в кокпите «Феррари» дебютирует новичок команды испанец Карлос Сайнс. Сайнс также проведёт тесты на следующий день в первой половине дня.
Завершится тестовая программа в пятницу. Мик Шумахер проведёт за рулём болида «Феррари» вторую половину четверга и утреннюю сессию 29 января, а после обеда в заключительный день тестов его сменит Каллум Айлотт.
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