Скандальный экс-спонсор «Хааса»: Мазепин — будущий чемпион мира

Владелец Rich Energy Уильям Стори высказался о новом составе пилотов «Хааса» — россиянине Никите Мазепине и сыне семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мике Шумахере.



«Джин Хаас совершил ошибку, выступив против меня после того, как был введён в заблуждение некоторыми корпоративными инвесторами. Однако он сделал отличный ход, подписав контракты с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером, которые являются талантами мирового класса. Мазепин, на мой взгляд, — будущий чемпион мира», — написал в своём «твиттере» Стори.

В 2019 году Rich Energy стала титульным спонсором «Хааса», однако стороны разорвали контракт. Расторжение сопровождалось скандалом — Стори в своих социальных сетях неоднократно критиковал команду. Апогеем ссоры стал момент, когда Стори сравнил болиды «Хааса» с молоковозом.