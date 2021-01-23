Скандальный экс-спонсор «Хааса»: Мазепин — будущий чемпион мира

Владелец Rich Energy Уильям Стори высказался о новом составе пилотов «Хааса» — россиянине Никите Мазепине и сыне семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мике Шумахере.
«Джин Хаас совершил ошибку, выступив против меня после того, как был введён в заблуждение некоторыми корпоративными инвесторами. Однако он сделал отличный ход, подписав контракты с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером, которые являются талантами мирового класса. Мазепин, на мой взгляд, — будущий чемпион мира», — написал в своём «твиттере» Стори.
В 2019 году Rich Energy стала титульным спонсором «Хааса», однако стороны разорвали контракт. Расторжение сопровождалось скандалом — Стори в своих социальных сетях неоднократно критиковал команду. Апогеем ссоры стал момент, когда Стори сравнил болиды «Хааса» с молоковозом.
- 23 января 2021
-
19:33
-
18:10
-
17:57
-
16:26
-
14:24
-
12:59
-
11:41
-
11:39
-
10:58
-
09:52
-
00:32
-
00:23
- 22 января 2021
-
22:57
-
21:08
-
19:39
-
18:58
-
17:23
-
16:51
-
16:30
-
16:20
-
16:13
-
16:07
-
15:34
-
14:53
-
14:26
-
13:10
-
12:21
-
12:01
-
10:28
-
10:02
-
09:12
-
00:48
- 21 января 2021
-
23:06
-
21:59
-
20:50