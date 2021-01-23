Марко: в первом сезоне у Мика Шумахера будут сложности
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился своими мыслями о ситуации в «Хаасе».
«В первом сезоне у Мика Шумахера будут сложности. Выступая в молодёжных сериях, в первом сезоне он в основном учился, и только потом, уже на второй год, вступал в борьбу за титул. В Формуле-1 тем более важно учиться, однако не исключаю, что он может пару раз заработать очки.
Надеюсь, Гюнтер Штайнер сможет держать ситуацию между Шумахером и Никитой Мазепиным под контролем. Если пилоты будут беспокоиться только о собственных результатах, то это ни к чему не приведёт. Команда должна работать над развитием болида, а для этого нужны гонщики соответствующего уровня», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.
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