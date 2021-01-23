Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Автомобиль влетел в толпу зрителей на Ралли Карелия. Видео

Автомобиль влетел в толпу зрителей на Ралли Карелия. Видео
Авто / Ралли 0
Аудио-версия:

В пятницу, 22 января, на первом этапе чемпионата России по ралли — Ралли Карелия — произошла серьёзная авария. Об этом сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте» один из зрителей ралли Антон Герасимов. Два человека пострадали в результате этого инцидента, они были госпитализированы.

«Печальное происшествие и дурные мысли. Минут за 15–20 до этого я обращался к этой компании с просьбой отойти дальше, по причине былого опыта съёмки именно на этом участке трассы.

Ну как можно так недооценивать скользкую, заснеженную дорогу и спортивные автомобили! Более того, первый автомобиль, скорее всего, уходил от толпы и чуть было не прилетел в нашу сторону. Анализируя сейчас, это был как второй звонок после моих слов. Один мужчина просто чудом остался жив — спасла яма, в которую его откинуло и не придавило автомобилем. Женщина и мужчина госпитализированы», — написал Герасимов на своей странице в соцсети.

Посмотреть видео можно в сети «ВКонтакте».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021