Автомобиль влетел в толпу зрителей на Ралли Карелия. Видео

В пятницу, 22 января, на первом этапе чемпионата России по ралли — Ралли Карелия — произошла серьёзная авария. Об этом сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте» один из зрителей ралли Антон Герасимов. Два человека пострадали в результате этого инцидента, они были госпитализированы.
«Печальное происшествие и дурные мысли. Минут за 15–20 до этого я обращался к этой компании с просьбой отойти дальше, по причине былого опыта съёмки именно на этом участке трассы.
Ну как можно так недооценивать скользкую, заснеженную дорогу и спортивные автомобили! Более того, первый автомобиль, скорее всего, уходил от толпы и чуть было не прилетел в нашу сторону. Анализируя сейчас, это был как второй звонок после моих слов. Один мужчина просто чудом остался жив — спасла яма, в которую его откинуло и не придавило автомобилем. Женщина и мужчина госпитализированы», — написал Герасимов на своей странице в соцсети.
Посмотреть видео можно в сети «ВКонтакте».
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