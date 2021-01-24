Туррини: в академии «Феррари» Перес решал конфликты кулаками

Известный журналист Лео Туррини поделился мнением о паре пилотов «Ред Булл» — Максе Ферстаппене и Серхио Пересе.



«Во-первых, во внутрикомандном противостоянии в „Ред Булл“ предпочтение всегда отдавалось Ферстаппену. Смогут ли они сохранить баланс между пилотами?



Во-вторых, у Переса, мягко говоря, дурной характер. Он был уволен из гоночной академии „Феррари“ из-за склонности решать конфликты кулаками. Однажды после Гран-при Малайзии 2012 года я случайно встретил его в паддоке и поздравил с подиумом. В ответ он процедил сквозь зубы, что очень расстроен, так как должен был выиграть. Я ответил, что в „Феррари“ следят за его карьерой, а он какое-то время опережал Алонсо. На что он ответил, что это ещё один повод его обогнать. В общем, мы друг друга более чем поняли.



Повзрослел ли он со временем? Одни говорят, что он научился манерам за время работы с семьёй Строллов, другие — что нет. Посмотрим», — написал Туррини в своём блоге.