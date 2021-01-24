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Туррини: в академии «Феррари» Перес решал конфликты кулаками

Туррини: в академии «Феррари» Перес решал конфликты кулаками
Авто / Формула-1 0
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Известный журналист Лео Туррини поделился мнением о паре пилотов «Ред Булл» — Максе Ферстаппене и Серхио Пересе.

«Во-первых, во внутрикомандном противостоянии в „Ред Булл“ предпочтение всегда отдавалось Ферстаппену. Смогут ли они сохранить баланс между пилотами?

Во-вторых, у Переса, мягко говоря, дурной характер. Он был уволен из гоночной академии „Феррари“ из-за склонности решать конфликты кулаками. Однажды после Гран-при Малайзии 2012 года я случайно встретил его в паддоке и поздравил с подиумом. В ответ он процедил сквозь зубы, что очень расстроен, так как должен был выиграть. Я ответил, что в „Феррари“ следят за его карьерой, а он какое-то время опережал Алонсо. На что он ответил, что это ещё один повод его обогнать. В общем, мы друг друга более чем поняли.

Повзрослел ли он со временем? Одни говорят, что он научился манерам за время работы с семьёй Строллов, другие — что нет. Посмотрим», — написал Туррини в своём блоге.

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