Доменикали: крупные компании проявляют интерес к Формуле-1

Новый исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что серия планирует работать над возможным приходом в чемпионат новых автопроизводителей.



«Думаю, одна из сложнейших задач, что сейчас стоит перед автопроизводителями, — омоложение. Идёт своего рода соперничество между старой школой, к которой принадлежат автоконцерны и новыми компаниями. Но думаю, что автопроизводители по-прежнему могут использовать нашу платформу в том числе и для освежения своего имиджа, что пригодится им в будущем. Могу сказать, что мы ведём дискуссии и с другими компаниями. Пока они предпочитают не говорить об этом, но новость в том, что крупные компании интересуются Формулой-1 и стремятся понять, что они могут получить за счёт использования нашей платформы.



Силовые установки не могут стоить столько, сколько они стоят сейчас, такое не может привлечь новых поставщиков. Один из вопросов, который перед нами стоит, — перейти на новые двигатели раньше, чем это ожидается. Мы хотим, чтобы этот вопрос был включён в основную повестку.



Кроме того, мы думаем, как нам изменить гоночный формат. Мы говорим с командами, потому что нам важно знать мнение заинтересованных сторон, в том числе СМИ, у которых невероятный опыт», — приводит слова Доменикали официальный сайт Формулы-1.