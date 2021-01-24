«У этих ребят стальные шары». Окон назвал пилотов ралли героями

Пилот команды «Альпин» Формулы-1 Эстебан Окон поделился впечатлениями от дебюта в ралли. Француз проехал два спецучастка на ралли Монте-Карло WRC за рулём спорткара «Альпин».

«Я здорово повеселился. Было здорово просто попробовать себя на этих дорогах. Это был мой первый опыт на ралли. Начинать было непросто. Но чем больше я ехал, тем было лучше.

Это очень отличается от того, к чему привык я. Нужно слушать штурмана, что нелегко. Необходимо срезать повороты и в то же время концентрироваться на получении уже новой информации. Пилоты ралли — герои. Я много смотрел записи с камер их машин, но в реальной жизни всё гораздо сложнее. Это тяжело. У этих ребят стальные шары", — приводит слова француза GPblog.