«У этих ребят стальные шары». Окон назвал пилотов ралли героями
Пилот команды «Альпин» Формулы-1 Эстебан Окон поделился впечатлениями от дебюта в ралли. Француз проехал два спецучастка на ралли Монте-Карло WRC за рулём спорткара «Альпин».
«Я здорово повеселился. Было здорово просто попробовать себя на этих дорогах. Это был мой первый опыт на ралли. Начинать было непросто. Но чем больше я ехал, тем было лучше.
Это очень отличается от того, к чему привык я. Нужно слушать штурмана, что нелегко. Необходимо срезать повороты и в то же время концентрироваться на получении уже новой информации. Пилоты ралли — герои. Я много смотрел записи с камер их машин, но в реальной жизни всё гораздо сложнее. Это тяжело. У этих ребят стальные шары", — приводит слова француза GPblog.
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