Култхард предположил, почему Хэмилтон ещё не подписал контракт с «Мерседесом»

Экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мыслями о причинах затянувшихся переговоров между «Мерседесом» и семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. По словам шотландца, тяжесть переговоров может быть обусловлена несколькими факторами.

«Почему контракт до сих пор не подписан? Может быть несколько причин. Возможно, в „Мерседесе“ уже чувствуют, что Хэмилтон больше не представляет прежней ценности для команды. Кому будет лучше, если Хэмилтон побьёт рекорд по количеству титулов? „Мерседесу“ или Льюису? Бизнес есть бизнес. Никто не будет тратить деньги только потому, что кто-то приятный человек. Стороны должны прийти к соглашению.

Возможно, Льюис требует больше маркетинговых прав, чтобы использовать своё лицо в рекламе вместе с брендом «Мерседеса». Думаю, сейчас у него нет такой возможности. О контрактах можно написать целую энциклопедию. Конечно, необычно, что у такого пилота ещё нет контракта. Но на деле это не означает, что соглашение не подписано. Возможно, это просто удачная медиастратегия", — приводит слова Култхарда Daily Express.