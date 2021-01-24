Тото Вольф заразился коронавирусом
Глава «Мерседеса» Тото Вольф заразился коронавирусом, сообщает обозреватель Tami на странице в «Твиттере». Функционер находится на карантине в австрийском городе Китцбюэле.
«Мы планируем оставаться в Китцбюэле. У меня положительный тест на коронавирус. Так что мы здесь на карантине на 10 дней. Слава богу, болезнь проходит бессимптомно», — сообщил Вольф.
Напомним, Тото Вольф не первый известный представитель Формулы-1, заразившийся коронавирусом в межсезонье. Ранее вирус подхватили пилот «Макларена» Ландо Норрис и гонщик «Феррари» Шарль Леклер. В ходе минувшего сезона COVID-19 перенесли пилоты «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и Лэнс Стролл, а также лидер «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
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