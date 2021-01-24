Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Тото Вольф заразился коронавирусом

Тото Вольф заразился коронавирусом
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф заразился коронавирусом, сообщает обозреватель Tami на странице в «Твиттере». Функционер находится на карантине в австрийском городе Китцбюэле.

«Мы планируем оставаться в Китцбюэле. У меня положительный тест на коронавирус. Так что мы здесь на карантине на 10 дней. Слава богу, болезнь проходит бессимптомно», — сообщил Вольф.

Напомним, Тото Вольф не первый известный представитель Формулы-1, заразившийся коронавирусом в межсезонье. Ранее вирус подхватили пилот «Макларена» Ландо Норрис и гонщик «Феррари» Шарль Леклер. В ходе минувшего сезона COVID-19 перенесли пилоты «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и Лэнс Стролл, а также лидер «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021