Вольф: уже пригрозил Хэмилтону, что буду следующим в очереди на его место

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал затянувшиеся переговоры по новому контракту с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.



«У наших отношений прочный фундамент. Мы добились большого успеха и хотим сделать это вновь, но иногда бывает нужно обсудить некоторые вещи. Это заняло у нас время, и переговоры всё ещё продолжаются. Но до тестов в Бахрейне нам надо что-то подписать. Нет никаких иных сроков.



Юристы много работают. Конечно, мы не облегчаем им жизнь, когда оба спорим в Zoom и продолжаем подбрасывать заковыристые задачи. Но сейчас Льюис в США, а я здесь, в Китцбюэле», — приводит слова Вольфа Formula Rapida.



Также функционер пошутил, что, если не получится договориться с Хэмилтоном, он и сам может стать пилотом.

«Что касается плана «Б», да, я уже пригрозил ему, что буду следующим в очереди на то, чтобы сесть в эту машину. Нам просто нужно адаптировать её. Но это всё шутки. Мы также никогда не разыгрывали карту Расселла. Когда-нибудь он будет в топовой машине, но наше давнее партнёрство не связано ни с какими угрозами. Мы знаем, что хотим участвовать в гонках вместе, и теперь нам просто нужно договориться. Однажды мы достанем авторучку, но если мы не увидимся, то будет трудно что-то подписать», — добавил глава «Мерседеса».