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Хаккинен вспомнил, как пилотировал болид Формулы-1 на снегу

Хаккинен вспомнил, как пилотировал болид Формулы-1 на снегу
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Макларена» на своей странице в «Твиттере» поместила фотографию заснеженного парка у базы команды. На снимок отреагировал бывший гонщик коллектива из Уокинга Мика Хаккинен. В ответ он поделился видео о том, как пилотирует болид «Макларена» на снегу.

«Если Заку Брауну понадобится добраться в офис, я готов его подбросить», — написал финский гонщик.

«Мы обязательно всех опередили бы», — ответил на это руководитель «Макларена».

Видео доступно на странице Мики Хаккинена в «Твиттере».

Напомним, Хаккинен выступал в Формуле-1 с 1991 по 2001 год. В составе «Макларена» он стал обладателем двух чемпионских титулов в сезоне-1998 и -1999. Также Мика занял второе место в личном зачёте в 2000 году.

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