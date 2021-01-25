Хаккинен вспомнил, как пилотировал болид Формулы-1 на снегу
Пресс-служба «Макларена» на своей странице в «Твиттере» поместила фотографию заснеженного парка у базы команды. На снимок отреагировал бывший гонщик коллектива из Уокинга Мика Хаккинен. В ответ он поделился видео о том, как пилотирует болид «Макларена» на снегу.
«Если Заку Брауну понадобится добраться в офис, я готов его подбросить», — написал финский гонщик.
«Мы обязательно всех опередили бы», — ответил на это руководитель «Макларена».
Видео доступно на странице Мики Хаккинена в «Твиттере».
Напомним, Хаккинен выступал в Формуле-1 с 1991 по 2001 год. В составе «Макларена» он стал обладателем двух чемпионских титулов в сезоне-1998 и -1999. Также Мика занял второе место в личном зачёте в 2000 году.
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