Перес: после пяти гонок я смогу сказать, насколько быстр Ферстаппен на самом деле

Новый пилот «Ред Булл» Серхио Перес полагает, что откроет для себя истинный темп напарника Макса Ферстаппена после пяти совместных гонок сезона-2021.



«Думаю, Макс — один из самых быстрых, если не быстрейший гонщик в Формуле-1 на данный момент. Противостояние с ним станет большим вызовом, и это делает его по-настоящему захватывающим. Вы можете сравнивать себя с кем-то только на одинаковых машинах, поэтому я с нетерпением жду этой возможности.

После пяти гонок я смогу сказать вам, насколько быстр Макс на самом деле. Но я уверен, что он мегабыстрый и мегаталантливый гонщик», — приводит слова Переса GrandPX со ссылкой на De Telegraaf.



Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Александеру Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.