Квят: если бы мы начали год с подходящей машиной, это была бы совсем другая история

Российский гонщик Даниил Квят заявил, что если бы болид «Альфа Таури» подходил ему с самого начала сезона, то предыдущий год сложился совершенно иначе.
«Послушайте, я всегда нахожусь на пределе, и, конечно же, хочу иметь правильные ощущения от своей машины. Когда они становились лучше, я мог сильнее атаковать.
В этом году мой подход не изменился. Я никогда по-настоящему не попадал в какую-то лавину негатива или что-то в этом роде. После нескольких первых гонок, когда мы поняли, что машина действительно мне не подходит, [было бы] легко сказать: «Ладно, ладно, я сдаюсь, меня больше не волнует этот сезон». Но я продолжал давить. Последняя гонка доказывает, что я атаковал до конца.
Я никогда не сдаюсь. Немного досадно осознавать, но, если бы мы начали год с подходящей машиной, это была бы совсем другая история», — приводит слова Квята RaceFans.
- 25 января 2021
-
11:21
-
11:06
-
10:31
-
09:13
-
01:02
- 24 января 2021
-
23:33
-
21:33
-
19:31
-
18:57
-
17:39
-
17:04
-
15:48
-
14:01
-
13:25
-
11:06
-
00:04
- 23 января 2021
-
22:40
-
21:28
-
20:56
-
19:33
-
18:10
-
17:57
-
16:26
-
14:24
-
12:59
-
11:41
-
11:39
-
10:58
-
09:52
-
00:32
-
00:23
- 22 января 2021
-
22:57
-
21:08
-
19:39
-
18:58