Квят: если бы мы начали год с подходящей машиной, это была бы совсем другая история

Российский гонщик Даниил Квят заявил, что если бы болид «Альфа Таури» подходил ему с самого начала сезона, то предыдущий год сложился совершенно иначе.



«Послушайте, я всегда нахожусь на пределе, и, конечно же, хочу иметь правильные ощущения от своей машины. Когда они становились лучше, я мог сильнее атаковать.

В этом году мой подход не изменился. Я никогда по-настоящему не попадал в какую-то лавину негатива или что-то в этом роде. После нескольких первых гонок, когда мы поняли, что машина действительно мне не подходит, [было бы] легко сказать: «Ладно, ладно, я сдаюсь, меня больше не волнует этот сезон». Но я продолжал давить. Последняя гонка доказывает, что я атаковал до конца.



Я никогда не сдаюсь. Немного досадно осознавать, но, если бы мы начали год с подходящей машиной, это была бы совсем другая история», — приводит слова Квята RaceFans.