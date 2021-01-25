Магнуссен рассказал, что после ухода из «Хааса» ему предлагали контракт и место в Ф-1

Датский пилот Кевин Магнуссен сообщил, что после ухода из «Хааса» ему поступило предложение о контракте на 2021 год от одной из команд Формулы-1, но он его отклонил.



«Не могу сказать, кто это был, потому что подобное может кого-то сильно рассердить. Это была команда не лучше «Хааса». Догадаться несложно», — приводит слова Магнуссена GrandPX.

«Хаас» закончил чемпионат 2020 года на девятом месте – опередив на 3 очка «Уильямс» и уступив 5 баллов «Альфа Ромео».



«Несмотря на то что был шанс продолжить выступление в Формуле-1, у меня не осталось мотивации продолжать в том же духе. Я хотел бы иметь шанс выиграть с одной из топ-команд», — отметил 28-летний Кевин.



Напомним, что в «Хаасе» приняли решение полностью обновить состав пилотов перед сезоном-2021. Магнуссена и Ромена Грожана сменили Никита Мазепин и Мик Шумахер. Кевин продолжит карьеру в американской серии гонок на выносливость IMSA WeatherTech SportsCar Championship, где уже провёл первые тесты.