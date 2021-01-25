Российский врач объяснила, почему участники «Дакара»-2021 боялись обращаться к медикам

Российский врач Александра Прасолова рассказала о работе на ралли-марафоне «Дакар»-2021, который проходил в условиях пандемии, и о том, что в этом году участники реже обращались к медперсоналу.



«Разница с предыдущими годами в работе медиков была в создании системы, которая позволит выявить и остановить инфекцию, если она будет. Есть отдельные специалисты в команде врачей, которые занимаются инфекцией и называются «антиковид-специалист».

В этом году те, кто просто кашлял, к нам даже не приходили. Мы смотрели по количеству случаев, сравнивая с прошлым годом. Тогда люди обращались: «Ой, у меня немножко заболело горлышко», «Ой, у меня немножко нос заложило», «У меня немного голова болит». В этом году практически была тишина. Мы ждали, конечно, что, если кто-то вдруг окажется на бивуаке с инфекцией, начнёт гонку, с кем-то перемешается, то где-то к середине «Дакара» мы получим какое-то число людей с симптомами. Возможно, это связано также с тем, что в прошлом году у нас было много холодных ночей и чаще была холодная вода в душе. А в этом году было только две холодных ночи», — приводит слова Прасоловой телеграм-канал Cross-Country Rally.