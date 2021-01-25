В Формуле-1 показали сравнительные карточки Леклера и Сайнса

Пресс-служба Формулы-1 на своей странице в «Твиттере» опубликовала очередные сравнительные карточки пилотов. На этот раз — гонщиков «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, который заменил в «Скудерии» ушедшего в «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.



«Кому интересно увидеть, что молодой дуэт «Феррари» сможет показать в 2021 году?» — поинтересовались в пресс-службе.



На карточках вновь помимо количества гонок и побед указано, как часто оба пилота опережали напарников в гонках (55% — Леклер, 56% — Сайнс), в квалификациях (71% — Леклер, 50% — Сайнс) и чемпионатах (100% — Леклер, 67% — Сайнс).

Фото доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере».

Напомним, ранее пресс-служба Ф-1 выпустила карточки пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и новичка команды Серхио Переса.