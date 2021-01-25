«Ред Булл» разработает шасси для «24 часов Ле-Мана». Машина будет работать на водороде

Компания «Ред Булл» разработает концепт шасси водородного класса для участия в «24 часах Ле-Мана» 2024 года совместно с командой ORECA, сообщает пресс-служба австрийской компании.



«Я рад, что компания Red Bull Advanced Technologies была выбрана Западным автомобильным клубом вместе с нашими партнёрами из ORECA для разработки концепта гоночного болида с водородным двигателем для участия в гонках на выносливость. Red Bull Advanced Technologies достаточно хорошо оснащена, чтобы справиться с этой задачей, поставленной перед нами ACO. У нас есть доступ ко всем инструментам, которые используются для разработки автомобиля „Ред Булл“ Формулы-1, а также значительный опыт работы с другими передовыми программами для автомобилей. Водородный класс автомобилей в Ле-Мане предлагает захватывающую возможность заглянуть в будущее экологичного автоспорта и обещает как продвинуть использование водорода в транспорте, так и обеспечить нам захватывающие гонки», — приводит слова Кристиана Хорнера пресс-служба «Ред Булл».