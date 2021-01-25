«Ред Булл» разработает шасси для «24 часов Ле-Мана». Машина будет работать на водороде

Компания «Ред Булл» разработает концепт шасси водородного класса для участия в «24 часах Ле-Мана» 2024 года совместно с командой ORECA, сообщает пресс-служба австрийской компании.
«Я рад, что компания Red Bull Advanced Technologies была выбрана Западным автомобильным клубом вместе с нашими партнёрами из ORECA для разработки концепта гоночного болида с водородным двигателем для участия в гонках на выносливость. Red Bull Advanced Technologies достаточно хорошо оснащена, чтобы справиться с этой задачей, поставленной перед нами ACO. У нас есть доступ ко всем инструментам, которые используются для разработки автомобиля „Ред Булл“ Формулы-1, а также значительный опыт работы с другими передовыми программами для автомобилей. Водородный класс автомобилей в Ле-Мане предлагает захватывающую возможность заглянуть в будущее экологичного автоспорта и обещает как продвинуть использование водорода в транспорте, так и обеспечить нам захватывающие гонки», — приводит слова Кристиана Хорнера пресс-служба «Ред Булл».
- 25 января 2021
-
18:54
-
17:27
-
14:56
-
13:42
-
13:22
-
12:30
-
11:59
-
11:21
-
11:06
-
10:31
-
09:13
-
01:02
- 24 января 2021
-
23:33
-
21:33
-
19:31
-
18:57
-
17:39
-
17:04
-
15:48
-
14:01
-
13:25
-
11:06
-
00:04
- 23 января 2021
-
22:40
-
21:28
-
20:56
-
19:33
-
18:10
-
17:57
-
16:26
-
14:24
-
12:59
-
11:41
-
11:39
-
10:58