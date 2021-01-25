Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Инсайдер: Маркес вернётся не раньше середины сезона-2021 MotoGP, его заменит Брадль

Инсайдер: Маркес вернётся не раньше середины сезона-2021 MotoGP, его заменит Брадль
Авто / Мотогонки 0
Аудио-версия:

Инсайдер и менеджер пилотов MotoGP Карло Пернат сообщил, что шестикратный чемпион мира Марк Маркес вернётся в пелотон не раньше середины сезона 2021 года серии, а в составе «Хонды» его заменит немецкий гонщик Штефан Брадль.

«Не думаю, что Марк Маркес будет готов к старту сезона-2021 MotoGP. Маркесу необходимо время для тренировок. Будет здорово, если он вернётся хотя бы в середине сезона. Он не выступал год, так что он не будет рисковать. Он вернётся, когда будет готов на сто процентов.

Тот факт, что Штефан Брадль заменит Марка — почти официальная информация. Это исключает шансы увидеть Довициозо на трассе. На данный момент я бы сказал, что Андреа в предстоящем сезоне не сядет за руль. Даже главный механик Маркеса остался доволен Брадлем», — приводит слова Перната GPOne.

Напомним, Марк получил перелом на первом этапе чемпионата мира сезона-2020. Он перенёс операцию и попробовал поучаствовать в квалификации на следующей неделе, тем самым усугубив повреждение. Марку потребовалась ещё одна операция.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021