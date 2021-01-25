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Йос Ферстаппен: Макс смог бы легко адаптироваться к болидам моего времени

Йос Ферстаппен: Макс смог бы легко адаптироваться к болидам моего времени
Авто / Формула-1 0
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Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен считает, что его сын, Макс Ферстаппен, смог бы легко адаптироваться к болидам 1990-х годов.

«Раньше физические нагрузки были выше, нагрузки рук и так далее. Думаю, старые болиды были более нервными. Приходилось буквально бороться с машиной, потому что они не были хорошо сбалансированны. При этом, за рулём современных болидов пилоты испытывают большие перегрузки, чем было раньше.

Вообще, зная Макса, я думаю, что он бы смог легко адаптироваться к болидам моего времени. Честно говоря, мне кажется, что если ты хорош, то ты способен адаптироваться к любой машине. Если говорить о трассах, то для меня самой сложной была Бразилия. У нас не было гидроусилителя руля, а хеать нужно было против часовой стрелки. Это было трудно. Уставала шея, уставали плечи. После гонки я просто не мог нормально двигаться», — приводит слова Йоса Ферстаппена GPBlog.

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