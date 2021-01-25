«Впечатляет каждый раз». Источник отметил большой прогресс Шварцмана на тестах «Феррари»

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман произвёл большое впечатление на команду во Фьорано во время тестовой сессии на болиде Формулы-1 2018 года, сообщает итальянское издание Motorsport. Шварцман смог улучшить своё сентябрьское время более чем на полсекунды. В общей сложности Шварцман проехал около 50 кругов.

Как сообщает источник, лучший круг Шварцмана составил 57,7, в то время как его сентябрьское время составляло 58,310.

«Роберт Шварцман впечатляет каждый раз, когда он выступает во Фьорано», — пишет Франко Нуньес из итальянского отделения Motorsport.

Джулиано Алези и Маркус Армстронг, работавшие на трассе с утра, проехали около пятнадцати кругов каждый.



Напомним, тесты займут пять дней и в них примут участие семь пилотов, включая Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.



Завтра, 26 января, за руль болида 2018 года сядет Шарль Леклер, а 27 января в кокпите «Феррари» дебютирует новичок команды испанец — Карлос Сайнс. Сайнс проведёт тесты также на следующий день, в первой половине дня.



Завершится тестовая программа в пятницу. Мик Шумахер проведёт за рулём болида «Феррари» вторую половину четверга и утреннюю сессию 29 января, а после обеда в заключительный день тестов его сменит Каллум Айлотт.