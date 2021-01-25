«Феррари» опубликовала свежие фотографии со Шварцманом за рулём болида Формулы-1

Пресс-служба Академии «Феррари» опубликовала фотографии российского гонщика «СМП Рейсинг» Роберта Шварцмана с тестов болида 2018 года во Фьорано.
Если у вас фотографии не отображаются, их можно посмотреть в «твиттере» академии «Феррари».
Шварцман проехал около пятидесяти кругов за рулём болида под номером «35», улучшив свой сентябрьский результат более чем на полсекунды.
Напомним, тесты займут пять дней и в них примут участие семь пилотов, включая Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. С утра во Фьорано работали два других пилота академии «Феррари» — Джулиано Алези и Маркус Армстронг.
Завтра, 26 января, за руль болида 2018 года сядет Шарль Леклер, а 27 января в кокпите «Феррари» дебютирует новичок команды — испанец Карлос Сайнс. Сайнс проведёт тесты также на следующий день, в первой половине.
Завершится тестовая программа в пятницу. Мик Шумахер проведёт за рулём болида «Феррари» вторую половину четверга и утреннюю сессию 29 января, а после обеда в заключительный день тестов его сменит Каллум Айлотт.
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